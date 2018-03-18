CANLI İZLE: Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı izle! (beIN Sports canlı yayın)

Süper Lig'de heyecan fırtınası Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Saat 19.00'da başlayacak Başakşehir Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports internetten nasıl izlenir araştırıyor. Dev mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. İşte beIN Sports 1 canlı yayın linki ve Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme yolları...

50’şer puan ile zirvedeki Galatasaray’ın 4 puan ardından 2. ve 3. sırada bulunan Başakşehir ve Beşiktaş üç puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar Başakşehir Beşiktaş maçının canlı yayının başlamasını iple çekiyor. Başakşehir Beşiktaş maçı ülkemizde beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İşte beIN Sports canlı izleme linki…

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Mutlu Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Beşiktaş Başakşehir maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

İŞTE İLK 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo