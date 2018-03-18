CANLI İZLE: Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı izle! (beIN Sports canlı yayın)

50’şer puan ile zirvedeki Galatasaray’ın 4 puan ardından 2. ve 3. sırada bulunan Başakşehir ve Beşiktaş üç puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar Başakşehir Beşiktaş maçının canlı yayının başlamasını iple çekiyor. Başakşehir Beşiktaş maçı ülkemizde beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İşte beIN Sports canlı izleme linki…
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Mutlu Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Beşiktaş Başakşehir maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!
İŞTE İLK 11’LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Asil formalarımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/ryYK6CJbCj
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 18 Mart 2018
Beşiktaş karşısında ilk 11’imiz belli oldu. #ibfkVbjk pic.twitter.com/Ik34eAslDT
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 Mart 2018