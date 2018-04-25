Çanta avcısı kadınlar tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde kıyafet alır gibi yaparak İranlı turist kadının çantasını çalan suç makinesi iki kadın gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 23 Mart’ta Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddialara göre, alışveriş merkezinde gezen 28 yaşındaki İranlı Rüya Mukkari (28) kıyafet mağazasına girdi. Çantasını bebek arabasına asan Mukkari, elbiseleri incelemeye başladı.

Çantayı bebek arabasına astığını izleyen iki kadın şüpheli Mukkari’ye yaklaştı. Alışveriş yapar gibi görünen kadınlar perdeleme yöntemiyle çantayı alarak kaçtı.

Çantasının çalındığını fark eden talihsiz kadın, içinde 100 dolar, 400 lira, 2 cep telefonu olduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekiplere hırsızlar tanıdık geldi. Ekipler, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 25 kaydı bulunan Nebahat K.’yı ve nitelikli hırsızlık ve yankesicilikten 15 suç kaydı bulunan Eda Ü.’yü yakalamak için harekete geçti.

Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli kadınlar bir alışveriş merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerine suç anı görüntülerinin izletilmesi üzerine suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadınlar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.