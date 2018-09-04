Çarptığı otomobilin sürücüsüne not bıraktı

Isparta'da park halindeki otomobile kullandığı otomobille çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı.

Olay, bu sabah Şehit Fethi Bey Caddesi’nde meydana geldi. Sahibinin kimliği öğrenilemeyen park halindeki 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü çarptığı aracın camına not bıraktı.

Kimliği belirsiz sürücü otomobile bıraktığı notta, “Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30’da beni arar mısın?” diyerek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)