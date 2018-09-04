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Çarptığı otomobilin sürücüsüne not bıraktı

Isparta'da park halindeki otomobile kullandığı otomobille çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı.

android-time 15:48 4 Eylül 2018
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Çarptığı otomobilin sürücüsüne not bıraktı
Isparta'da park halindeki otomobile kullandığı otomobille çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı.

Olay, bu sabah Şehit Fethi Bey Caddesi’nde meydana geldi. Sahibinin kimliği öğrenilemeyen park halindeki 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü çarptığı aracın camına not bıraktı.

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Çarpma sonucu lüks araçta büyük hasar meydana geldi Foto: DHA

Kimliği belirsiz sürücü otomobile bıraktığı notta, “Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30’da beni arar mısın?” diyerek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:5904.09.2018
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