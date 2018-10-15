Çarşamba başlayacak! Hafta sonuna kadar dikkat… | Son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına yağışlar eşlik ediyor. Haftanın ilk gününde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, hava durumu tahminlerini araştırıyor. Yağışların yanında Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. İşte son tahminler...

Yeni haftanın son dakika hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun kuzeybatısında İstanbul’un da dahil olduğu bölgede yerel yağışlar görülecek. Haftanın ortasından itibaren ise Marmara Bölgesi’nin tamamı ve iç bölgelerin bir kısmı yağmularlara teslim olacak.

METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale’nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa’nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimleri, İstanbul’un Anadolu yakası, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Manisa’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANISA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, il genelinde toz taşınımı bekleniyor.

SIIRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu