Çarşamba başlayacak! Hafta sonuna kadar dikkat… | Son dakika hava durumu haberleri

Yeni haftanın son dakika hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun kuzeybatısında İstanbul’un da dahil olduğu bölgede yerel yağışlar görülecek. Haftanın ortasından itibaren ise Marmara Bölgesi’nin tamamı ve iç bölgelerin bir kısmı yağmularlara teslim olacak.
METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale’nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa’nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimleri, İstanbul’un Anadolu yakası, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Manisa’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MANISA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, il genelinde toz taşınımı bekleniyor.
SIIRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.