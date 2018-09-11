Çatıdan sepet salarak uyuşturucu satıyorlardı…

İstanbul Gaziosmanpaşa’da metruk bir binanın çatısından aşağı iple sepet sarkıtarak bonzai satışına yönelik operasyonda 3’ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güven Timleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki boş binanın çatısından aşağı iple sepet sarkıtarak bonzai satışı yapıldığı tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Y., B.E. ile 18 yaşından küçük A.I., A.F. ve B.C.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin üzerinde 20,6 gram bonzai ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 225 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden A.Y., B.E. ve 18 yaşından küçük A.F. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çocukların ve ailelerin gözleri önünde uyuşturucu satışı

Bisiklete binen küçük çocukların ve bebek arabası ile yoldan geçen ailelerin gözleri önünde gerçekleştirilen bonzai satışı, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansırken, gözaltın alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.