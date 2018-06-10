Çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran'a sayılı günler kala AKP-MHP-BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakında çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. MHP'den sonra şimdi de BBP'nin en önemli isimlerinden biri olan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve hareketin kanaat önderi Hakkı Öznur zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Normalde 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP+MHP'nin aldığı oylar yüzde 61 civarında iken, önümüzdeki 24 Haziran için Cumhur İttifakı blokuna BBP'nin de dahil edilmesine rağmen gelen anketler yüz güldürmüyor. Aksine, muhafazakâr demokrat+Türk milliyetçisi iki zihniyetin oluşturduğu blokun, AKP'nin tek başına iken aldığı yüzde 10'a yakın Kürt seçmenin oylarında büyük kayba neden olduğu belirtiyor.

BBP'Lİ ÖZNUR'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA SERT ÇIKIŞ!

“MHP ile ittifak, getirdiğinden çok götürüyor!” tezi iktidar partisi içinde tartışılırken, bloka son anda dahil edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat genel merkezine giderek ziyaret ettiği BBP'den de ciddi itirazlar yükseliyor.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, “Ülkücüler Erdoğan'a oy vermeyecek” çıkışından sonra BBP'nin kurucusu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve hareketin kanaat önderi Hakkı Öznur da, yayınladığı Adalet ve Demokrasi Beyannamesi'yle “Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz.” “OHAL'siz, KHK'sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz” diyen BBP'nin önemli ismi Hakkı Öznur, “Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran'da sandıklara gömeceğiz” diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

MHP ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN

Diğer yandan Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP’nin milletvekili adaylarına “MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın, MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir” sözünün arka planı ortaya çıktı.

MHP Genel Merkezi'ne son günlerde AKP’li adayların propaganda yöntemine ilişkin şikayetler gelmeye başladı. MHP'li il yöneticilerinin doğrudan Bahçeli'ye de ilettiği bu şikayetler, AKP’li milletvekili adaylarının “İttifak ileride son bulacak. MHP'yi boş verin AK Parti'ye oy verin” şeklinde bir söylem kullandıkları ekseninde yoğunlaştı. Bunun üzerine Bahçeli, sert uyarılarda bulundu. Bahçeli'nin “Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” ifadelerini kullandı.