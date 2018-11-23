Çavuşoğlu: “AİHM’in kararına itiraz edeceğiz”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selaattin Dertaş için verdiği 'serbest bırakılmalı' kararını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır. İtiraz hakkı var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır.” dedi ve Türkiye’nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan ‘Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.’ Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor.”

AA