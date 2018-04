Çavuşoğlu: Müdahale rejime yönelikti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Belek turizm merkezindeki Cornelia De Luxe Hotel’de Ak Parti Antalya İl Başkanlığı’nın İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı’na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırısını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, “Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye’ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve 1 milyon insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti. Daha önce kimyasal silah kullandı ve cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal kullandı” dedi.

‘MÜDAHALE REJİME YÖNELİKTİ’

Meselenin sadece kimyasal silah kullanma meselesi olmadığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, 1,5 yıldır Suriye’de barış ve ateşkes için, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakkan Çavuşoğlu, “En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Rusya ve İran’ın da garantör olmasına rağmen Doğu Guta’nın da çatışmasızlık bölgesine alınmasına rağmen burada on binlerce insanı bu rejim son bir ay içinde öldürdü. Bu müdahale rejime yöneliktir. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Yapılan açıklamalarına rağmen kimyasal silahların yapıldığı merkezlere füze ve bomba attıklarını söylediler. Sivillerle ilgili bir açıklama olmadı” diye konuştu.

‘SURİYE’Yİ BU REJİMDEN KURTARMAMIZ GEREKİYOR’

Bu rejimin Suriye’nin başında kalmaması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Yarın bu rejim saldırılarını devam ettirirse daha büyük olaylar olur ve iş büyür. Suriye’de kaos geri gelir. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor” dedi.

Rusya’nın kimyasal silah kullanılmadığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Böyle durumlarda en iyi yöntem kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı araştırmaktır. Maalesef Güvenlik Konseyi’nde bu fırsat kaçırıldı. Bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Daha önce kimyasal silah kullanıldığı zamanda buradaki numunelerin Lahey’e ulaşması için destek verdik, uçak tahsisleri yaptık. Bu tür çalışmalara destek verdik. Türkiye olarak kimyasal ve nükleer silahlara karşıyız. Kimyasal silahlara yönelik araştırma şeffaf ve uzmanlığı olan kurumlar tarafından araştırmaların sahada ve laboratuvarlarda yapılması gerekiyor.”

‘SIRF MÜSLÜMAN DİYE BÖYLE BİR ZALİMİ Mİ DESTEKLEYECEĞİM’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde, Ak Parti Alanya 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik müdahalesine değinerek, müdahale sürecinde ABD’nin kendileriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Bu müdahaleyi doğru bulduklarını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’den bazıları çıkıyor ‘Vay efendim siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz; Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz?’ diyor. O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üstüne inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Bu durumda tüm kandillerde, Ramazan’ın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını, kimyasal silahlarla, açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar 1 milyon insanı öldüren bir zalimin yanında mı duracağım? Sırf Müslüman diye böyle bir zalimimi destekleyeceğim? Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt edelim” diye konuştu.

‘MÜSLÜMAN DİYE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLENİR Mİ?’

ABD’nin yanlışlarına en güçlü karşı çıkanın Türkiye olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DEAŞ terör örgütü desteklenir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist, ben onun arkasında mı duracağım? Kendisini benim vatandaşlarımın ortasında patlatıp onlarca vatandaşımı öldüren kişi Müslüman ya da Türkiye vatandaşı diye ben onu savunamam. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız, kim olursa olsun. Niye sadece kimyasal silah kullandığı zaman hassas oluyoruz da her türlü silahlarla on binlerce insanı öldüren rejime, bir zalime hesap sormuyoruz? Neden zindanlarda insanları aç susuz öldüren zalime ‘dur’ demiyoruz da kimyasal silah kullandığı zaman tepki gösteriyoruz.”

‘RUSYA İLE ABD ARASINDA BİR TERCİHTE BULUNMUYORUZ’

Esad rejiminin Suriye’nin başında kalmaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, rejim ile Suriye’yi bütünleştiremeyeceklerini söyledi. Kendi insanını öldüren bir kişinin ülkesini yönetmemesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“1,5 yıldır siyasi süreç için riskler alıyoruz. Bu rejim siyasi sürece inanmıyor. Doğu Guta’daki olaylardan sonra askeri çözümleri ön plana alıyor. Böyle bir rejime sen yürü, öldürmeye devam mı et denir. Sonuçta zalimin karşısındaki ile işimize gelirse işbirliği yaparız. Teröre karşı kim samimi ise onunla da işbirliği yaparız. Bizim tavrımız ve tutumumuz ilkelidir. Biz Rusya ile ABD arasında bir tercihte bulunmuyoruz. Biz rejim ve ABD, İngiltere ve Fransa arasında da bir tercih yapmıyoruz. Sadece münferit olayla ilgili ‘doğru mudur, yanlış mıdır, doğruysa eksiklikleri nedir’ bunu söylüyoruz. Bizim gayemiz Suriye’ye barışı getirmek ve sınır ile toprak bütünlüğünü sağlamak.”