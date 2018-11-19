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Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini görüştü.

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Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini görüştü.

BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8’inci Küresel Forumu’na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, ”Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.” değerlendirmesinde bulundu. Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. AA

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