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Çay yapmayan eşini 49 yerinden bıçaklayan cani kocadan, kan donduran ifadeler!

Eskişehir'de 4 Ekim 2016'da çay yapmadığı için tartıştığı karısını 49 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen maktulün 13 yaşındaki oğlu O.D. ise annesi ile babasının sürekli tartıştığını belirterek, babasından şikayetçi olmadığı söyledi.

android-time 19:09 2 Ekim 2018
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Çay yapmayan eşini 49 yerinden bıçaklayan cani kocadan, kan donduran ifadeler!
Eskişehir'de 4 Ekim 2016'da çay yapmadığı için tartıştığı karısını 49 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen maktulün 13 yaşındaki oğlu O.D. ise annesi ile babasının sürekli tartıştığını belirterek, babasından şikayetçi olmadığı söyledi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Sedat D. (36) ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından söz hakkı verilen sanık, psikolojik sorunlarının bulunduğunu iddia etti. Eşi ile sürekli sorunlar yaşadığını öne süren Sedat D, “Olay günü kendisine ‘çay yap’ dedim. ‘Yapamam’ deyip hakaret etti. Yüzüme ‘seni aldattım’ dedi. Bağırıp çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Zaten psikolojik rahatsızlığım vardı. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum” diye konuştu.

Annesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadı

Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen maktulün 13 yaşındaki oğlu O.D. ise annesi ile babasının sürekli tartıştığını belirterek, olay günü yine sözlü
tartışma yaşandığını kaydetti. Babasının annesinden çay yapmasını istediğini anlatan O.D, “Annem de babama ‘Yapamam. Sen cinlisin, perilisin’ diyerek küfretti. Bunun üzerine babam bıçağı alıp annemi öldürdü. Babamdan şikayetçi değilim” dedi.

ESKİŞEHİR'DE EŞİNİ 49 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SEDAT DEDELER (ORTADAKİ) HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. FOTOĞRAFLAR:DHA

ESKİŞEHİR’DE EŞİNİ 49 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SEDAT DEDELER (ORTADAKİ) HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. FOTOĞRAFLAR:DHA

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay  Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak’taki bir evde yaşayan Sedat ve eşi Elvan D. (30) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, sanık, mutfaktan aldığı bıçakla eşini çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

AA

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