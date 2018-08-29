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Çaya devrilen kimyasal yüklü tankerin şoförü öldü, balık ölümleri yaşandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak çaya uçan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti. Kimyasal maddenin döküldüğü Çerkes Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kilometrelerce uzunlukta olan, bir çok tarım ve yerleşim alanından geçen çaya dökülen kimyasal maddenin bölgeye ne kadar zarar vereceği ise henüz bilinmiyor. 

android-time 14:41 29 Ağustos 2018
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak çaya uçan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti. Kimyasal maddenin döküldüğü Çerkes Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kilometrelerce uzunlukta olan, bir çok tarım ve yerleşim alanından geçen çaya dökülen kimyasal maddenin bölgeye ne kadar zarar vereceği ise henüz bilinmiyor. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karabük- Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü’nde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki 77 DD 659 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Çerkeş Çayı’na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı.

Kiimyasal maddenin döküldüğü alan görevliler özel kıyafetle girebildi. Foto: DHA

Kiimyasal maddenin döküldüğü alan görevliler özel kıyafetle girebildi. Foto: DHA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı. Tankerin altında vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı’nın öldüğü belirlendi. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Yapılan incelemenin ardından Özcan Tunalı’nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazada aracın sürücüsü feci şekilde can verdi. Foto: DHA

Kazada aracın sürücüsü feci şekilde can verdi. Foto: DHA

Jandarma ve polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaştığı firma yetkilisinden, tankerin taşıdığı kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan ‘Demir 3 Klorür’ olduğunu öğrendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı. Döküldüğü bölgede balık ölümlerine neden olan kimyasal maddenin kilometreler boyunca uzanan ve bir çok tarım ve yerleşim yerinden geçen Çerkeş Çayı’na vereceği zarar merak konusu oldu.

Kimyasal maddenin döküldüğü alanda balık ölümleri yaşandı. Foto: DHA

Kimyasal maddenin döküldüğü alanda balık ölümleri yaşandı. Foto: DHA

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)

Son güncelleme: android-time 14:5629.08.2018
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