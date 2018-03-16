‘Çek baba çek’

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı, EYP’li ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 47 kişi gözaltına alındı.

Adana'da nevruz öncesi EYP'li, silahlı ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 5'i kadın 10'u çocuk 47 PKK'lı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik nevruz öncesi operasyon başlattı. 200 ekip ve 700 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, şafak vakti öncede belirlenen 73 adrese özel harekat timlerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sırasında 5'i kadın 10'u çocuk toplamda 47 şahıs gözaltına alındı.

Örgüt adına eylem faaliyet yürüttüğü, terör örgütünün yapmış olduğu çağrılara istinaden, silahlı, molotoflu, havai fişekli ve EYP'li eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 5'i kadın 10'u çocuk 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bazılarında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan birisi adli tıp biriminden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘çek baba' diyerek öpücük atması dikkat çekti.

ADANA (İHA)