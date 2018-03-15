‘Çek baba çek. Çeksen de bir fayda etmez’

İstanbul'da yaşayan ve geçen hafta Şişli Etfal Hastanesi'nde muayene olan dört aylık hamile Emine Özgören'in kan tahlili için bir hafta sonraya gün verildi. O gün bu gündü. Emine hanım eşi Tufan bey ile birlikte sabah 07.00'da evden çıktı. Saat 08.30'da hastaneye ulaştıklarında önlerinde yaklaşık 200 kişi sıra bekliyordu.

ÖNCE KAN TÜPÜ SIRASI

08.30’da başlayan uzun bekleyiş bir saat sonra son buldu. Saat 09.30’a kadar ayakta bekleyen hamile kadın tam sevinmişti ki, bir şok yaşadı. Çünkü bir saat beklemenin ardından eline kan tüpünü tutuşturdular.

SONRA KAN VERME SIRASI

Meğer bu bekleyiş kan vermek için değil, sadece kan tüpü almak içinmiş. Ardından tekrar yüzlerce kişinin olduğu başka bir kuyruğa girdiler. Ayakta, ekstra 1 saat 20 dakikalık beklemenin ardından hamile kadın saat 10.50 de kan verebildi.

“ÇEK BABA ÇEK”

Ancak işlemler henüz bitmedi. Bu kez aileye kan sonuçlarının yarın verileceği söylendi. Tufan bey yaşadıkları serüveni kameraya kaydedip 0549 807 27 99 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’na gönderdi. Video kayıdı sırasında bir vatandaş “Çek baba çek. Çeksende bir fayda etmez” dediği duyuluyor.