Çekmeköy’de silahlı kavga : Bir polis öldü

İstanbul Çekmeköy'de polis memuru Süleyman A. ile gardiyan olan eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen Astsubay Aslan S. ile aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından karşılıklı açılan ateş sonucu, polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, gardiyan Deniz A. ve Astsubay Aslan S. ise yaralandı.

Olay sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Süleyman A.’nın eşi olan Deniz A. ile Astsubay Aslan S. aynı cezaevinde çalışıyordu.

İddialara göre, sabah saatlerinde Deniz A. ile Astsubay Aslan S. servis beklediği esnada polis memuru Süleyman A. da geldi. Polis ile astsubay arasında “yasak ilişki” tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki tarafta karşılıklı silah çekerek ateş etti. Açılan karşılıklı ateş sonucu polis memuru Süleyman A. hayatını kaybederken, gardiyab Deniz A. ile Astsubay Aslan S. ise yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapılırken, polis memurunun cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE KOMUTANI OLAY YERİNDE

Yaşanan olayla ilgili “yasak ilişki” iddiası araştırılırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.