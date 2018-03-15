Çelenk göndermeyin Mehmetçik’e bağış yapın

Başaran Holding'e ait özel jetle Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken düşen uçakta yaşamını yitirenler arasında bulunan Mina Başaran'ın ailesi cenaze için gönderilecek çelenkler yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi.
İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım'da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Başaran'ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi.