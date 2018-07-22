Çelik’ten Adnan Oktar açıklaması: Oktar’ı tanımam, savunmam, sahiplenmem

AKP’li eski bakan Faruk Çelik, 1999 yılında Meclis Genel Kurulu'nda Adnan Oktar’la ilgili yaptığı konuşmasının ‘sahiplenme, savunma’ gibi gösterilmesinin doğru olmadığını bildirdi.

AKP'li eski bakan Faruk Çelik, SÖZCÜ'de yer alan “Adnan Oktar'ı siyasilerin koruduğu ortaya çıktı” haberiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

TANIŞMAM, SAHİPLENMEM, SAVUNMAM: “Ömrüm boyunca hiçbir zaman hiçbir şekilde görüşmediğim, konuşmadığım ve tanışmadığım haberinize konu kişi ve oluşumları, sahiplenmem ve savunmam söz konusu olmamıştır. ‘Adnan Hocacılar' olarak adlandırılan oluşuma yönelik son operasyon üzerinden, bundan 19 yıl önce Meclis kürsüsünden yapmış olduğum konuşmanın bir bölümünü alarak manşetle vermek basın hukukuna, basın ahlakına, temel hak ve hürriyetlere aykırıdır.

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KİMSEYİ KORUMUYORUM: Haberinizde yer verdiğiniz ifadelerimden de anlaşılacağı üzere o konuşmamda ne kimseyi koruyorum ne de sahipleniyorum. Sadece, muhalefet partisi milletvekili olarak gözaltı sürecindeki olumsuzluklara ve dönemin İçişleri Bakanı'nın yargısız infaz mahiyetindeki beyanlarına dikkat çekip, bunun yanlışlığını ortaya koyuyorum. Kaldı ki o dönemde bu yanlışlıklara pek çok siyasi karşı çıkıp eleştirdi. Bunun suçu ve suçluyu korumak manasına gelmediği açıktır.

SİYASİ OPERASYONUN PARÇASI: Bu açık gerçeğin aksine, Adnan Oktar'ı savunduğumu iddia eden bir haberin üstelik de manşet altı olarak ilk sayfadan yayınlanmasının, özellikle şahsımı hedef alan bir siyasi operasyonun parçası olmaktan başka mantıklı açıklaması yoktur.”