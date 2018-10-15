Cemal Kaşıkçı’yı soruşturan ekip Emniyet’te

İstanbul'da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili olayı soruşturan komisyon Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.Suudi Arabistanlı görevliler ve Türk yetkililerden oluşan heyetin Emniyet birimlerinden bilgi aldığı öğrenildi.

Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın ülkesinin İstanbul Konsolosluğu'nda sır olmasının üzerinden 13 gün geçti. Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdiği görüntülerle kesinleşen ancak çıkış görüntüsü bulunmayan Kaşıkçı'yla ilgili çalışmalar sürerken, olayı soruşturan heyet bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Suudi Arabistanlı görevliler ve Türk yetkililerden oluşan heyetin Emniyet birimlerinden bilgi aldığı öğrenildi.

KONSOLOSLUKTA ‘TEMİZLİK ALARMI’ YAŞANDI

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ilginç bir olay yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı.

Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.

Ekibin konsolosluk çalışanları olduğu ortaya çıktı.