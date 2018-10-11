Cemal Kaşıkçı aramasında ‘olay yeri’ krizi

Arama yapılması beklenen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğu için 'ekip krizi' çıktı. Suudi yetkililerin "Detaylı olay yeri incelemesine" izin vermemesi üzerine savcılık binaya gelmedi.Yetkililerin krizin aşılması için uğraştığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını bildirdi. Bunun üzerine 9 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir başsavcı vekili ve savcı görevlendirildi. Konsolosluk binasında yapılacak aramada adli tıp ve olay yeri inceleme ekiplerinin de olacağı açıklanmıştı. KRİZ ÇIKTI! Savcılık yetkililerinin bugün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gelmesi bekleniyordu. Ancak arama konusunda kriz çıktığı anlaşıldı. Suudi yetkililerin; binada “detaylı olay yeri incelemesine izin vermedikleri” öğrenildi. Bunun üzerine heyet binaya gelmedi. Arama muammasının yarın yanıt bulması bekleniyor. İLGİLİ HABER Kayıp gazeteci Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni İLGİLİ HABER Cemal Kaşıkçı krizi için hukukçu yorumları

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