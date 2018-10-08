Cemal Kaşıkçı muamması: Türkiye konsoloslukta arama için izin istedi

Kimi "Öldürüldü cesedi parçalara ayrıldı" diyor kimisi ise "Canlı olarak Suudi Arabistan'a kaçırıldı" iddiasını ortaya atıyor. Eldeki tek veri güvenlik kameraları. Onlara göre de hâlâ konsolosluk binasında.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 6 gündür haber alınamıyor. Son olarak Türkiye, konsolosluk binasında arama yapmak için resmen Suudi Arabistan'a başvurdu ve izin istedi. İşte madde madde Cemal Kaşıkçı olayı...

Bir buçuk yıldır ABD’de ikamet eden ve sık sık Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Eylül salı günü, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne, evlilik işlemlerini yaptırmak amacıyla geldi. Washington Post gazetesinde sık sık mevcut Suudi Arabistan yönetimini eleştiren ve ülkesinde “ABD’ye yerleşmiş muhalif” diye tanınan Kaşıkçı, kapının önünde bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz’e de “Eğer başıma bir şey gelirse yetkilileri ara” dedi.

Salı günü saat 13.12’de girdiği binadan mesai bitimine kadar Kaşıkçı çıkmayınca nişanlısı da dediğini yaptı ve arkadaşları ile Türk Arap Medya Derneğini aradı.

EMNİYET VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Salı günü akşam saatlerinde İstanbul Emniyeti Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili soruşturma başlattı.

Türk makamlarından ilk resmi açıklama ise cumartesi günü akşam saatlerinde geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddialar üzerine olay günü derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir” dedi.

Pazar günü ise dünya kamuoyunun da yakın takip ettiği olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı abonelerine “Türk polisi Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü değerlendiriyor” haberini geçti.

TÜRKİYE RESMEN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye de kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’ye iletildi.

AYNI GÜN İKİ HEYET GELİP-GİTMİŞ

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğa gideceği gün de içlerinde 15 Suudi yetkilinin de olduğu bir grubun, iki farklı uçakla İstanbul’a gelip, günün ertesinde geldikleri ülkelere döndükleri ortaya çıktı.

ÖLÜ YA DA SAĞ KAÇIRILDI

Tüm bu bilgiler Cemal Kaşıkçı’nın ölü ya da sağ bir şekilde konsolosluk binasından götürüldüğü iddialarını ortaya çıkardı.

İHTİMAL 1: ÖLDÜRÜLDÜ

İlk ve en güçlü ihtimale göre Cemal Kaşıkçı, konsolosluk binasından çıkmadan öldürüldü. Cesedi ise bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

İHTİMAL 2: KAÇIRILDI

İkinci ihtimale göre ise gazeteci Kaşıkçı, binadan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bu iddiayı ortaya atanlara göre ise deniz yoluyla gizlice yurt dışına kaçırıldı.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk gelmesi de dünya kamuoyunun gözlerini bir anda bu olaya dikmesine neden oldu.

Medyada öne çıkan yorumlara göre; Cemal Kaşıkçı mevcut Suudi yönetimine muhalif bir kalem. ABD’de ikamet etmesi ve Washington Post’ta yazmanı onun ülkesinde “Amerikancı” olarak gösterilmesine neden oluyor.

Kaşıkçı’nın bir gazeteciden çok öte ülkesinde etkili bir kanaat önderi olduğu biliniyor.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958’de Suudi Arabistan’ın Medine kentinde dünyaya geldi. 1985 yılında ABD’deki Indiana State University’den mezun olan Kaşıkçı, sonrasında ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.

1991 – 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler yaptı.

Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News’in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.

ADNAN KAŞIKÇI’NIN YEĞENİ…

Öldürülen Cemal Kaşıkçı, Arabistanlı dolar milyarderi Adnan Kaşıkçı’nın da yeğeniydi. Adnan Kaşıkçı, milyar dolarlık servetin sahibiydi.

Aşkları evlilikleri ve eski eşine verdiği 894 milyon dolarlık nafaka ile tarihe geçti. 82 yaşında Londra’da hayata veda etti.