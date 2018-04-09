Cemil Çiçek de ‘arabulucu’ oluyor

Bülent Arınç'tan sonra eski meclis başkanlarından Cemil Çiçek de 'Uzlaştırmacı-Arabulucu' olmak için kolları sıvadı. Çiçek, genç meslektaşlarıyla birlikte iki haftalık bir kursa tabi tutuldu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Türk hukuk sitemine yeni giren ‘'Uzlaştırmacı-Arabulucu'' oldu. Arınç'ın ardından TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'te de, iş hukukunda uzman arabulucu olmak için 48 yıl sonra üniversite sıralarına döndü. Çiçek, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iki hafta sürecek eğitim sonrası sınava girecek. İş hukukunda uzman arabulucu olan Arınç ise, 5 bin 787 sicil ile bakanlık siciline kaydedildi.

Dosya başına taraflardan 140-330 lira arasında ücret alacak olan arabulucular, dava açılmadan önce tarafları uzlaştırma görevi yürütecek. Yasa uyarınca iş hukuku anlaşmazlıklarında öncelikle arabulucuya gidilmesi zorunlu bulunuyor. Diğer davalarda ise, istenirse arabulucu devreye giriyor. Arabulucular tarafları uzlaştırırsa, dava açılmıyor.

KURS GÖRÜYOR

AKP hükümetlerinde; Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapan, TBMM Başkanı da olan Cemil Çiçek, Hukuk Fakültesi'nde iki hafta sürecek toplam 48 saatlik arabuculuk eğitimi görüyor. Çiçek Mayıs ayında bakanlığın açacağı yazılı sınava girecek ve sınavı kazanırsa arabulucu olacak..

Genç avukatlarla birlikte eğitim alan Çiçek'in kurs arkadaşlarına, “TOBB Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesiyim. Sertifika alacağım ama arabuluculuk yapmayı düşünmüyorum” dedi. Genç avukatlar da, kurs arkadaşı oldukları Çiçek için, “Kendisi Adalet Bakanı iken biz hukuk fakültesinde öğrenciydik, şimdi, aynı sıralardayız'' yorumu yaptılar.

13 BİN OLACAK

Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de halen 13 bin 444 arabulucu bulunuyor. Ülke çapında 107 arabuluculuk bürosu ile 42 arabuluculuk derneği de yer alıyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Özatar, 400 bine yakın iş dosyasının öncelikle arabuluculuk yöntemiyle çözülmeye çalışıldığını bildirdi.

ÜCRET TARİFESİ

Bakanlığın 2018 yılı tarifesine göre; aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar 140 TL, ticari uyuşmazlıklar 270 TL, uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunması halinde taraf başına 210 TL, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına 330 TL, işçi-işveren uyuşmazlıklarında taraf sayısı gözetilmeksizin 140 TL, diğer tür uyuşmazlıklarda ise taraf başına ilk üç saate kadar arabuluculara 170 TL ücret ödeniyor.