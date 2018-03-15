Cenaze törenlerinden görüntüler

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİran&#8217;daki jet kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden 9&#8217;u bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. İşte o görüntüler&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMina Başaran&#8217;ın cenazesini yakınları ve nişanlısı Murat Gezer Kozlu Mezarlığı&#8217;nda teslim aldı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMina Başaran&#8217;ın ailesi&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t1 çocuk annesi Liana Hananel için Musevi Cemaati Mezarlığı&#8217;nda cenaze töreni düzenlendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t Liana Hananel cenaze töreni&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tLiana Hananel son yolcuğuna uğurlanıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAyşe And ve Aslı İzmirli&#8217;nin cenaze töreni Zincirlikuyu Camii&#8217;nde düzenlendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAslı İzmirli son yolcuğuna uğurlanıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAyşe And ve Aslı İzmirli&#8217;nin son yolculuğu&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAyşe And son yolcuğuna uğurlanıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAslı İzmirli&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tJasmin Baruh için Askenaz Musevi Cemaati Mezarlığı&#8217;nda cenaze töreni düzenlendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tJasmin Baruh cenaze töreni&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tJasmin Baruh son yolcuğuna uğurlanıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKabin memuru Eda Uslu için Beylikdüzü&#8217;nde cenaze töreni düzenlendi. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tEce Uslu&#8217;nın tabutuna duvak konuldu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKabin memuru Eda Uslu son yolculuğu&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .