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İran'daki jet kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden 9'u bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. İşte o görüntüler...
Mina Başaran'ın cenazesini yakınları ve nişanlısı Murat Gezer Kozlu Mezarlığı'nda teslim aldı.
Mina Başaran'ın ailesi...
1 çocuk annesi Liana Hananel için Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Liana Hananel cenaze töreni...
Liana Hananel son yolcuğuna uğurlanıyor.
Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi.
Aslı İzmirli son yolcuğuna uğurlanıyor.
Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin son yolculuğu...
Ayşe And son yolcuğuna uğurlanıyor.
Aslı İzmirli...
Jasmin Baruh için Askenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Jasmin Baruh cenaze töreni...
Jasmin Baruh son yolcuğuna uğurlanıyor.
Kabin memuru Eda Uslu için Beylikdüzü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ece Uslu'nın tabutuna duvak konuldu.
Kabin memuru Eda Uslu son yolculuğu...
Cenaze törenlerinden görüntüler
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