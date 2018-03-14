Cenazeler Türkiye’ye getirildi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitirenlerden 10'nun cenazelerini Türkiye gönderildi. Kayıp olduğu öne sürülen pilot Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili ise işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği, Pazar günü İran’da düşen özel jette yaşamını yitiren 11 kişinden 10’nunun cenazelerini Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı. İran’dan Diyarbakır’a getirilen 10 cenaze buradan da İstanbul’a gönderilecek.

1 cenaze kayıp iddiası

İran Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye'deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran'a gönderildiği bildirildi. İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı: Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu

Ekber Karabağ / Tahran, (DHA)