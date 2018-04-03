‘Cep telefonu kazandınız’ diyerek su gönderen çetenin deposuna polis baskını

İstanbul Polisi “Cep telefonu ve cinsel gücü artırıcı ilaç kazandınız” mesajlarıyla tuzağa düşürdükleri bir çok kişiyi kandıran şebekenin deposuna baskın düzenledi. Telefon yerine şebeke suyu gönderdikleri kargolardan 100 Lira alan şebeke yetkilisi gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay peş peşe yapılan şikayetler üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bazı mağdurların ifadesi alınınca dolandırıcılık çetesinin yöntemi de ortaya çıktı.

“TEBRİKLER KAZANDINIZ”

Emniyet’te ifade veren M.Ü.’nün iddiasına göre, şebeke üyeleri önce “Tebrikler, ücretsiz kazandığınız akıllı cep telefonunu almak için hemen arayın” mesajı gönderdi. M.Ü.,cep telefonundaki mesaj üzerine, numarayı aradı. Telefonu açan dolandırıcılık şebekesinin üyesi” Dört bin liralık telefon kazandınız, sadece kargo masrafları size ait” dedi. Gönderilen kargoyu alan M.Ü., 100 lira ücret ödedi.

TELEFON BEKLERKEN SU ÇIKTI

Kargo paketini açan M.Ü., cinsel ilaç ibareli bir ürün ve şebeke suyu dolu bir şişeyle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran M.Ü., görüştüğü numarayı aradı ancak kimseye ulaşamadı. M.Ü. Emniyete giderek şikayetçi olurken şebekenin Kobra performans artırıcı ilaç adı altında bir çok kişiye de şebeke suyu gönderdiği öğrenildi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Kaçakçılık Polisi M.U. gibi yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin izini sürdü. Araştırmalarda kargo paketlerinin gönderildiği adres tespit edildi. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenlendi. Baskında, piyasa değeri 350 bin lira olan 16 bin cinsel içerikli hap, bin 324 adet cinsel içerikli damla, bin 200 adet cinsel içerikli sprey ve 248 adet cinsel içerikli krem ele geçirdi. Ele geçen ürünlerin tamamının faturasız bir kısmının ise sahte olduğu belirlendi. Firma yetkilisi olduğu öne sürülen Musa Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.