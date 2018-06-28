Kan donduran olayda beraat… Ceset yok ceza da yok!

İstanbul Bağcılar’da 4 sene önce 3 yaşındaki oğlu İzzet Aydın Köklü’yü döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Oğuz Köklü ve anne Fatma Köklü hakkındaki dava karara bağlandı. Babasın gömdüğünü söylediği yerde çocuğun cesedinin bulunamaması yüzünden otopsinin de yapılamadığı ve bu yüzden kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılamadığı vurgulandı. Çocuklarını öldürmekle suçlanan anne-baba beraat etti.

Mahkeme, Oğuz Köklü'nün ‘Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama' ve ‘eziyet' suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Ayrıca sanık Fatma Köklü'nün de “suç delilleri yok etme gizleme veya değiştirme” ve “Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlarından da ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

Bağcılar'da 5 çocuk babası Oğuz Köklü , 6 Ekim 2014 tarihinde üç yaşındaki oğlu İzzet Aydın Köklü'yü döverek öldürdüğü gerekçesiyle, “Yakın akrabanın ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” ve “Eziyet” suçlarından 24 yıla, eşi Fatma Köklü hakkında da, “Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme”, “Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, karara bağlandı.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sadece sanık Oğuz Köklü'nün avukatı katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Oğuz Köklü'nün gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada çocuğun cesedinin bulunamadığından

otopsi işlemi gerçekleşemediği, kesin ölüm nedeninin tespitinin yapılamadığı kaydederek, çocuğun sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilemediği ve astım, solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaları da doğrulandığının anlaşıldığını belirtti.

İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Anne sanık Fatma Köklü'nün ise çocuğun ölümüne dair beyanlarının değiştirmesi göz önüne alan savcı mütalaasında, atılı suçları sanıkların işlediğine dair cezalandırmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin inandırıcı delil elde edilmediği anlaşıldığından sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesine mütalaa olunur” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Oğuz Köklü'nün ‘Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama' ve ‘eziyet’ suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Fatma Köklü'nün de “suç delilleri yok etme gizleme veya değiştirme” ve “Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlarını işlediği sabit olmaması nedeniyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.