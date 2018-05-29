Çeşme’de başkanlara soruşturma

İzmir Valiliği, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, belediyenin eski başkanları Nuri Ertan ve Faik Tütüncüoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

SÖZCÜ, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye'nin gözde turizm merkezlerin­den Çeşme ile ilgili üç gün süren bir yazı dizisi yayın­ladı. İhalesiz dağıtılan işler, katlanan harcamalar, yıkıl­mayan kaçak yapılar, turizm alanlarında yükselen otel görünümlü rezidanslar, plaj­lardaki yasa dışı işletmeler, dere yataklarına, SİT alanla­rına, deniz kıyılarına atılan çöp ve molozlara yönelik haberlerimiz ilçeyi ayağa kaldırdı. Aradan geçen süre­de yargıya yapılan şikayetler sonuçsuz kalırken, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi'nin yeni ve eski yöneticileri hakkında so­ruşturma izni verdi. Ilıca Mahallesi'nde otel inşaat ruhsatı alınan ancak 77 villa inşa edilen Erdil Sitesi ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığını belirten Ekinoks Çevre Ve Kültür Derneği, Tapu Sicil Müdürlüğü, belediye başkanı ve diğer görevliler hakkında Çeşme Cum­huriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir Valiliği, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, belediyenin eski başkanları Nuri Ertan ve Faik Tütüncüoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Ayrıca, şu andaki belediye başkan yardım­cısı Şakir Karadede ile aralarında eski belediye başkanları, imar müdürleri, harita mühendisi ve şehir plancıların bulunduğu toplam 24 kişi hakkında işlem yapılacak.

ÇİN SEDDİ YAPILAŞMA

Yargı ve yıkım kararlarının yerine getirilmediğini söyleyen Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş, “Çeşme sahilleri, Çin Seddi yapılaşmaya kurban ediliyor. Hu­kuk yok sayılırsa betonlaşmanın önüne nasıl geçilecek” diye konuştu.