Çeşme’de yapı markette yangın çıktı!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir yapı markette çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın işyerinde büyük zarara neden oldu.

Çeşme’nin ünlü tatil beldesi Alaçatı’daki bir yapı markette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin depo bölümünü tamamen kapladı. İlk olarak vatandaşların ve işyeri çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce itfaiye ekipleri müdahale etti.

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BÜYÜK KORKU YARATTI

Alevler ekiplerin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinin özellikle depo bölümünde büyük zarar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İşyeri çalışanları da yangın nedeniyle büyük korku ve üzüntü yaşadı. DHA