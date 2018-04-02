Çete operasyonunda ortaya çıktı! Valenin vurulma anı…

İstanbul Polisi'nin "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Polisin operasyon düzenlemesine sebep olan olaylardan birinin görüntüsü ortaya çıktı. Çete tarafından 'silinemeyen' ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde 2 valenin vurulması görülüyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Hacısüleymanoğlulları olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Oflu İsmail olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunlarının yönettiği öne sürülen çete üyesi 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Çetenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunları Orhun H. Ali ve Emir H. ile diğer şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emir H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderilirken, operasyonla bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre, suç örgütü üyeleri, gasp, zorla alıkoyma, tehdit, yaralama gibi 19 olaya karıştı. Bu olaylar arasında, A.A. isimli kişinin yağmalanması, restoran sahibi A.S.'nin hürriyetinden yoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, 2 kişinin vurulması, bir mekanın valeleri A.S. ve E.G.'nin silahla vurulmasının bulunduğu öne sürüldü. Polis 19 olayın mağdurunun da ifadesine başvurdu. Ancak sadece 4 kişi şikayetçi oldu. Şikayetçi olmayan 15 kişinin çeteden korktukları için şikayetlerini geri çektikleri öne sürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Vale olarak çalışan A.S. ve E.G.'nin vurulma anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 2 valenin darp edilmesi ve ayaklarından vurulması görülüyor. O saldırıya sebep olan olayın ise olaydan 1 gün önce yaşanan bir tartışma sebebiyle meydana geldiği öne sürülüyor.

KORKU VERECEK ŞEKİLDE DAYAK

Çetenin özellikle restoranlara yemek yeme bahanesiyle gittikleri ve daha sonra ise çeşitli bahanelerle olay çıkardıkları ve haraç istedikleri öne sürüldü. Şüphelilerin özellikle işletme sahiplerini korku verecek şekilde dövdükleri, kamera kayıt cihazlarını da söktükleri öğrenildib Polis, 10 farklı olaydan sadece birinde kamera kaydının bulunduğunu tespit etti.

OFLU İSMAİL KİMDİR?

“Oflu İsmail” olarak nam yapan İsmail Hacısüleymanoğlu, 1979'da Yenikapı'da Semiramis Gazinosu'nun sahibi Akbulut Karaoğlu ile bir garsonu öldürdüğü iddiası ile aranırken yurt dışına kaçtı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yıllarca Avrupa ülkelerinde cezaevinden yatan Hacısüleymanoğlu 2006’da Türkiye’ye iade edildi. Hacısüleymanoğlu, 2015’te 77 yaşında hayatını kaybetti.