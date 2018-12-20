Çeteler yanlış adamı öldürmüş!

İstanbul Sultangazi’de 4 gün önce sokak ortasında başından silahla vurulan Bülent Panti’nin çeteler arasındaki çatışmada yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polisi harekete geçiren olay, 17 Aralık'ta TEM Otoyolu 5. Levent Mevkisi'nde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında, içinde 3 kişinin bulunduğu, seyir halindeki bir otomobil bir başka otomobildeki şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobile 20'ye yakın kurşun isabet ederken, saldırıda Çağdaş Gümüşsoy ve Mustafa Telci yaralandı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Gümüşsoy ve bacağından vurulan Telci hastaneye kaldırıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ İHTİMALİ

Olayın arından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yaralanan 2 ismin de daha önce “Arap Emrah” olarak bilinen Emrah Sever isimli suç örgütü elebaşının adamları olduğu bilgisine ulaşıldı. “Arap Emrah” grubunun Volkan Rençber'in elebaşılığını yaptığı çeteyle geçmişe dayanan husumeti bulunduğunu bilen polis ekipleri, çalışmalarını “suç örgütleri arasında çatışma” ihtimali üzerine yoğunlaştırdı.

YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yapılan araştırmalarda, iki suç grubu arasında geçtiğimiz pazar günü de çatışma çıktığı öğrenildi. Emrah Sever grubunun Volkan Reçber'in yakını olan Erhan Çiçek'e silahlı saldırı düzenledikleri anlaşıldı. Sultangazi'de yaşanan olayda Erhan Ç.'nin yara almadan kurtulduğu ancak olayla hiçbir ilgisi olmayan 47 yaşındaki Bülent Panti’nin başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayet sonrasından niçin öldürüldüğünü belirleyemeyen 47 yaşındaki Panti'nin çeteler arasındaki çatışmaya kurban gittiği ve yanlışlıkla öldürüldüğü anlaşıldı.

ADLİYEDE DAVALARI VARDI

Bu olaydan sonra iki gurup TEM otoyolundaki saldırının yaşandığı gün Çağlayan Adliyesi'nde karşı karşıya geldiği bilgisine ulaşıldı. Saldırının da; geçtiğimiz yıl İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 2 grup üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yargıladığı dava sonrası gerçekleştiği anlaşıldı.

YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamera çalışmalarında, saldırganların bulunduğu BMW marka otomobil Beykoz'a kadar takip edildi. Araştırmalarda şüpheliler tek tek tespit edildi. Daha sonra ise Beykoz'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Organize Polisi'nin düzenlediği baskında, Haktan O., Mercan O. ve Baran A. gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Volkan Reçber'in adamları oldukları öne sürülen 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE ÇATIŞTILAR

Arap Emrah olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber'in elebaşılığını yaptığı çeteler geçtiğimiz 21 Eylül 2017'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme gelmişi. Daha önce birlikte çalışan ve aralarındaki çıkar çatışmasıyla silahlara sarılan 2 gruba Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü peş peşe operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda, Volkan Reçber de gözaltına alınırken Emrah Sever'in firari olarak arandığı belirtildi. Birçok yaralama ve öldürme olayına karışan şebekeler, suç araçlarını Alibeyköy Barajı'na atmalarıyla da gündem olmuştu. O araçlar polis ekiplerinin çalışmaları ile belirlenerek barajdan çıkarılmıştı.