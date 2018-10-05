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Ceylanpınar’da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

android-time 18:21 5 Ekim 2018
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Saraççeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında mera arazisi nedeniyle tartışma çıktı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı.

Foto: DHA

Foto: DHA

İhbarla gelen jandarmanın sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

POLİS MAHALLEDE ÖNLEM ALDI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Salih Caymaz, ilk müdahale sonrası Şanlıurfa’ya sevk edildi. Yeni bir olay yaşanmaması için husumetli ailelerin oturduğu mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis zırhlı araçlarla önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 18:5305.10.2018
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