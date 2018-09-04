Çeyrek altın 419 lira oldu! İşte güncel gram altın fiyatları…

Haftalardır yükselişi devam eden altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Çeyrek altının fiyatı Kapalıçarşı'da 419 lira oldu. Peki gram altın ne kadar oldu. İşte 4 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257 lira oldu. Yatırım yapmak veya hediye almak isteyen vatandaşların gündemi altın fiyatları. Haberimizden çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki değişimleri öğrenebilirsiniz. 4 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı’da 256,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257 liradan, bin 692 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 713 liradan, 234,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238,50 liradan, bin 654 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 674 liradan, 827 liradan alınan Yarım Ziynet 837 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor. İLGİLİ HABER Hazineden son dakika yeni dolar önlemi! Türkiye'ye getirme zorunluluğu getirildi