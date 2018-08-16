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Altın fiyatları yönünü aşağıya çevirdi! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün düşüşte! Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenlerin Dolar ile birlikte en çok merak ettikleri soruların başında Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın kaç TL? geliyor. ABD ile yaşanan karşılıklı yaptırım geriliminin etkileri sürerken Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları'da merak ediliyor.

android-time 15:17 16 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Altın fiyatları yönünü aşağıya çevirdi! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün düşüşte! Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenlerin Dolar ile birlikte en çok merak ettikleri soruların başında Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın kaç TL? geliyor. ABD ile yaşanan karşılıklı yaptırım geriliminin etkileri sürerken Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları'da merak ediliyor.

Düşüşteki altın fiyatları haberimizde! ABD ile alınan karşılıklı yaptırım kararlarının dövize ve altına etkisi sürüyor. Altın fiyatları sabahtan bu yana düşüşte. Altının gram fiyatı 219,89 TL’den alınırken 219,98 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da düşen altın fiyatını ve altına dair farklı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 219,89 TLK’den alınırken219,98 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Çeyrek altın ise 344,92 liradan alınırken 354,17 liradan satılıyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 687,69 Liradan alınırken 708,35 Liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış 1430 TL satış ise 1460 TL

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ (AA)

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 278 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam
rezervleri, geçen hafta 1 milyar 641 milyon dolar azalarak 101 milyar 278 milyon dolara geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 645 milyon dolar azalışla 79 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Ağustos ile biten haftada 80 milyar 793 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 4 milyon dolar artarak 22 milyar126 milyon dolardan 22 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 641 milyon dolar gerileyerek 100 milyar 612 milyoN dolardan 102 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih                     Altın Rezervleri        Brüt Döviz Rezervleri        Toplam Rezervler

27.01.2017              15.315                     92.517                                   107.832
24.02.2017              16.011                     91.089                                   107.100
31.03.2017              17.102                     88.578                                   105.680
28.04.2017              17.748                     84.987                                   102.735
26.05.2017              17.961                     86.971                                   104.932
30.06.2017              18.512                     90.197                                   108.709
31.08.2017              20.509                     91.483                                    111.992
29.09.2017              20.441                     91.503                                    111.944
27.10.2017              21.420                     95.481                                    116.901
24.11.2017              22.595                     96.350                                    118.945
29.12.2017              23.542                     84.111                                    107.653
26.01.2018              25.341                     91.392                                    116.733
23.02.2018              25.241                     88.655                                    113.896
30.03.2018              25.345                     84.702                                    110.047
27.04.2018              25.189                     87.573                                    112.762
25.05.2018              24.470                     83.762                                    108.232
29.06.2018              22.836                     75.566                                      98.402
06.07.2018              22.928                     79.095                                    102.023
13.07.2018              23.184                     78.534                                    101.718
20.07.2018              22.932                     78.549                                    101.481
27.07.2018              22.282                     78.330                                    100.612
03.08.2018              22.126                     80.793                                    102.919
10.08.2018              22.130                     79.148                                    101.278

AA UZMAN GÖRÜŞÜ

Altının gramı güne düşüşle başladı – Gram altın 218,1 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.478 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,7 azalışla 223,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kaybıyla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak 1.176 dolar seviyesinde dengelendi. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında dip seviyelerin görüldüğünü, altının gram fiyatında ise düşüşlerin bugün de devam etmesin beklediğini söyledi. Altının ons fiyatının yatırımcısı için alım fırsatları sunduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.160 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, yerli yatırımcıların döviz ve altınlarını TL’ye çevirmesinin,devletin, finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlerin dövizkurlarındaki değer kayıplarında etkili olduğunu belirterek, “Dolar kuru vealtının ons fiyatında yaşanan değer kayıpları aynı haftaya denk geldiğinden altının gram fiyatında düşüşlerin hızlandığını gözlemledik. Gram altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak 190-290 lira aralığı geçerliliğini koruyor.” değerlendirmesinde bulundu.
AA

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YÜKSELEN ALTIN FİYATLARI İŞPORTACILARA YARADI

Kadınların en önemli aksesuarları arasında yer alan altın fiyatlarındaki aşırı yükselişi işportacılara yaradı. Serbest piyasada 22 ayar bileziğin gram fiyatı 200 TL’ye yaklaşınca bir çok kadın düğün ve bayramlarda daha şık görünmek için takı olarak sahte altın takmaya başladı. Hal böyle olunca işportacılarda ve bijuteri dükkanlarında sahte altın en çok rağbet gören ürünler arasında yerini aldı.

Aydın’da vatandaşlar sarraf dükkanına giremez olunca bazı esnaflar altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirdi. Hindistan’dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen ve görünümü gerçek altına benzeyen bilezikler bijuteri dükkanlarında ve semt pazarlarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Kadınların altını çok sevdiğini ve fiyatlar yükselince gerçeğini alamayanların sahtesini almaya başladığını belirten esnaflar altın görünümlü takıların ev işi yaparken takılmadığında uzun süre altın görünümünü koruduğunu belirten işportacılar “Kadınlar genellikle dışarı çıkarken bu takıları kullanıyor. Bulaşık yakarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile süs için alınan sahte altınlar uzun süre dayanıyor. Ancak deterjan görürse 2-3 günde beyazlıyor” diye konuştular.

İşlemesi ve görüntüsüne göre tanesi 1 TL ile 10 TL arasında değişen sahte altınları sadece kadınların değil, folklor kıyafetli dikenlerin de satın aldığı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 15:4516.08.2018
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