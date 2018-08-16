Altın fiyatları yönünü aşağıya çevirdi! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün düşüşte! Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenlerin Dolar ile birlikte en çok merak ettikleri soruların başında Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın kaç TL? geliyor. ABD ile yaşanan karşılıklı yaptırım geriliminin etkileri sürerken Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları'da merak ediliyor.

Düşüşteki altın fiyatları haberimizde! ABD ile alınan karşılıklı yaptırım kararlarının dövize ve altına etkisi sürüyor. Altın fiyatları sabahtan bu yana düşüşte. Altının gram fiyatı 219,89 TL’den alınırken 219,98 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da düşen altın fiyatını ve altına dair farklı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 219,89 TLK’den alınırken219,98 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Çeyrek altın ise 344,92 liradan alınırken 354,17 liradan satılıyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 687,69 Liradan alınırken 708,35 Liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış 1430 TL satış ise 1460 TL

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ (AA)

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 278 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam

rezervleri, geçen hafta 1 milyar 641 milyon dolar azalarak 101 milyar 278 milyon dolara geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 645 milyon dolar azalışla 79 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Ağustos ile biten haftada 80 milyar 793 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 4 milyon dolar artarak 22 milyar126 milyon dolardan 22 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 641 milyon dolar gerileyerek 100 milyar 612 milyoN dolardan 102 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017 16.011 91.089 107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

28.04.2017 17.748 84.987 102.735

26.05.2017 17.961 86.971 104.932

30.06.2017 18.512 90.197 108.709

31.08.2017 20.509 91.483 111.992

29.09.2017 20.441 91.503 111.944

27.10.2017 21.420 95.481 116.901

24.11.2017 22.595 96.350 118.945

29.12.2017 23.542 84.111 107.653

26.01.2018 25.341 91.392 116.733

23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702 110.047

27.04.2018 25.189 87.573 112.762

25.05.2018 24.470 83.762 108.232

29.06.2018 22.836 75.566 98.402

06.07.2018 22.928 79.095 102.023

13.07.2018 23.184 78.534 101.718

20.07.2018 22.932 78.549 101.481

27.07.2018 22.282 78.330 100.612

03.08.2018 22.126 80.793 102.919

10.08.2018 22.130 79.148 101.278

AA UZMAN GÖRÜŞÜ

Altının gramı güne düşüşle başladı – Gram altın 218,1 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.478 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,7 azalışla 223,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kaybıyla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak 1.176 dolar seviyesinde dengelendi. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında dip seviyelerin görüldüğünü, altının gram fiyatında ise düşüşlerin bugün de devam etmesin beklediğini söyledi. Altının ons fiyatının yatırımcısı için alım fırsatları sunduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.160 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, yerli yatırımcıların döviz ve altınlarını TL’ye çevirmesinin,devletin, finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlerin dövizkurlarındaki değer kayıplarında etkili olduğunu belirterek, “Dolar kuru vealtının ons fiyatında yaşanan değer kayıpları aynı haftaya denk geldiğinden altının gram fiyatında düşüşlerin hızlandığını gözlemledik. Gram altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak 190-290 lira aralığı geçerliliğini koruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

YÜKSELEN ALTIN FİYATLARI İŞPORTACILARA YARADI

Kadınların en önemli aksesuarları arasında yer alan altın fiyatlarındaki aşırı yükselişi işportacılara yaradı. Serbest piyasada 22 ayar bileziğin gram fiyatı 200 TL’ye yaklaşınca bir çok kadın düğün ve bayramlarda daha şık görünmek için takı olarak sahte altın takmaya başladı. Hal böyle olunca işportacılarda ve bijuteri dükkanlarında sahte altın en çok rağbet gören ürünler arasında yerini aldı.

Aydın’da vatandaşlar sarraf dükkanına giremez olunca bazı esnaflar altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirdi. Hindistan’dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen ve görünümü gerçek altına benzeyen bilezikler bijuteri dükkanlarında ve semt pazarlarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Kadınların altını çok sevdiğini ve fiyatlar yükselince gerçeğini alamayanların sahtesini almaya başladığını belirten esnaflar altın görünümlü takıların ev işi yaparken takılmadığında uzun süre altın görünümünü koruduğunu belirten işportacılar “Kadınlar genellikle dışarı çıkarken bu takıları kullanıyor. Bulaşık yakarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile süs için alınan sahte altınlar uzun süre dayanıyor. Ancak deterjan görürse 2-3 günde beyazlıyor” diye konuştular.

İşlemesi ve görüntüsüne göre tanesi 1 TL ile 10 TL arasında değişen sahte altınları sadece kadınların değil, folklor kıyafetli dikenlerin de satın aldığı belirtildi.

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