17 Aralık güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar merak ediyor: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Piyasadaki tüm yatırım araçları dalgalanma yaşarken altın fiyatları da dalgalı bir görünümde seyrediyor. Ülkemizde en çok çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yükseliş vatandaşların merakını artırdı. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler altın fiyatlarının değişmesinde etkili rol oynuyor. Ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altının fiyatları araştırılıyor. Haberimizden 17 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

17 ARALIK ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 214,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,70 liradan, bin 414 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 435 liradan, 195,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199,50 liradan, bin 381 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 401 liradan, 691 liradan alınan Yarım Ziynet 701 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

İHA-SÖZCÜ