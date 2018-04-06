Cezaevi firarileri, bu kez de Emniyet Müdürlüğü’nden kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı. Şüphelileri elinden kaçıran polis memurları hakkında, `Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.