Cezaevinde hükümlünün ‘ilaçları verilmediği için öldüğü’ iddiası

Adana Açık Cezaevi’nde hükümlü bulunan epilepsi hastası Ömer Yaba’nın ilaçlarının cezaevi görevlilerince verilmemesi nedeniyle öldüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ova Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Ömer Yaba, bazı işlediği suçlardan dolayı verilen toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasını çekmek üzere tutuklandı. Önce Kapalı Cezaevi'ne konulan daha sonra iyi hali ve cezasının az kalması nedeniyle 9 Şubat'ta açık cezaevine alınan Yaba, 13 kişinin kaldığı koğuşta yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli bulunan Yaba'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Yaba'nın annesi Kadriye, babası Bayram, 5 yıldır epilepsi hastası olan oğullarının cezaevinde ilaçlarını el konulup verilmemesi yüzünden öldüğünü iddia ederek avukatları Pınar Yalçın Kürekçi aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaba'nın ağabeyi Erkan Yaba da, kardeşinin cezaevinde ölümüyle ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayetti bulundu.

BİMER yapılan şikayetle ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, ölen Ömer Yaba'nın annesi Kadriye Yaba adliyeye çağrılarak oğlunun ölümüyle ilgili ifadesi alındı. Anne Yaba, oğlunun kapalı cezaevindeyken reçeteli Epixx isimli ilacı kullandığını, ancak açık cezaevine gittikten sonra oğlunun elinden bu ilacın alındığını belirterek, “Oğlum ölmeden önce akşam babasını telefonla aradı. Babasına ‘Kullandığım ilaçlar girişte elimden aldılar. Israrla ilacımı kullanmazsam kriz geçireceğimi söylememe rağmen vermiyorlar, cezaevine gelin ilaçlarımı verdirtin' dedi. Biz telaşa kapıldık. Ertesi gün sorunu çözmek için gittiğimizde oğlumun aynı gece sabaha doğru vefat ettiğini söylediler. Oğlum bu ilaçla yaşıyordu. Oğlum ilaçları verilmeyerek öldürülmüştür. Eğer ilaçları elinden almasalardı oğlum şimdi yaşıyor olacaktı. Allah rızası için bütün yetkililerden, oğlumun ölümünü yerde bırakmamalarını istiyorum. Oğlum bu ölümü hak etmemişti. Daha kimsenin anası ağlamasın. Oğlumun ölümünden kimler sorumluysa hepsinden şikayetçiyim” dedi.