Cezaevine ‘bacasız fabrika’ dedi tepkiler gelince geri adım attı

Önceki gün Yozgat’ta 110 milyon liraya mal olduğu belirtilen ve hâlâ yapımı süren yeni cezaevi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulunan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, sosyal medya hesabından “Yakın zamanda açılışını yapacağımız Yozgat cezaevinin inşaat alanında incelemelerde bulunduk. 4 bin kişinin yatacağı, 2 bin 700 personelin istihdam edileceği, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum.” notuyla bir tweet paylaştı.
Ancak sosyal medya kullanıcılarından “Bacasız fabrika gibi çalışacak” cümlesi için tepki gören Başer, hiçbir açıklama yapmadan daha sonra attığı bu tweetini sildi.
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