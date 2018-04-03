‘Check-up’ çetesi yakayı ele verdi

İstanbul Polisi, Çekap (Check-up) hizmeti verdikleri iddiasıyla, bastırdıkları sahte kartlarla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran bir çeteyi çökertti. Şebeke elebaşı Aziz Tarhan T.'nin dolandırdığı paralarla lüks içerisinde yaşadığı, daha önce 2 gece kulübüne ortak olduğu öğrenildi.

Polisi, Çekap (Check-up) hizmeti verdikleri iddiasıyla, bastırdıkları sahte kartlarla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran bir çeteyi çökertti. Şebeke elebaşı Aziz Tarhan T.’nin dolandırdığı paralarla lüks içerisinde yaşadığı, daha önce 2 gece kulübüne ortak olduğu öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, bir çok kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar, “Size verdiğimiz Çekap kart hizmetininin 350 lira ödemesi var” diyor. Böyle bir hizmet almadığını söyleyenler ise çeşitli “Almışsınız ödemezseniz avukatlar devreye girecek” diye korkutuluyor. Parayı ödemei kabul edenlere ise bir kart gönderiliyor. Polisin tespitine göre, çekap hizmetini alacaklarını sananlar ise karttan hiçbir şekilde faydalanamıyor.

YENİDEN PARA İSTEDİLER

Kartı alan kişiler ise bir süre sonra şebeke tarafından yeniden aranıyor. “Ödemeniz var” denilerek yeniden 350 lira ile 500 lira arasında para isteniyor. Para vermek istemeyenler için ise 2 bin lira hizmet parası isteniyor. Vermek istemeyenler ise yine “Avukat göndeririz” denilerek tehdit ediliyor.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Para kaptırdıkları gibi hastaneye gittiklerinde “Bu kartın geçerliliği yok” cümlesiyle karşılaşan mağdurların şikayetiyle ve İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan çalışma başlatan polis şebeke elebaşının Aziz Tarhan T. olduğunu belirledi. Çalışmalarda 12 şüpheli daha tespit edildi. Çalışmaların ardından şebekenin Kağıthane’de çağrı merkezi olarak kullandığı bir adresinde aralarında 13 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda aranan şüphelilerin tamamı yakalandı.

LÜKS YAŞAM

Polisin baskın yaptığı adresler arasında şebeke elebaşının Acıbadem’de ikamet ettiği bir villada olduğu öğrenildi. Şebeke elebaşının villada lüks hayat yaşadığı öne sürüldü. Üzerine mal kaydı olmayan Aziz Tarhan T. ‘nin çok sayıda lüks araç kullandığı, daha önce 2 gece kulübüne ortak olduğu öğrenildi. Şüphelinin ilk kurduğu şirketin ise eşi adına olduğu belirtildi.

5’İ TUTUKLANDI

Polisin tespitine göre 6 yıldır dolandırıcılık yapan şebeke üyeleri emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.