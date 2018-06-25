CHP, 41 yıl sonra onunla Elazığ’dan milletvekili çıkardı

Elazığ'dan 41 yıldır milletvekili çıkaramayan CHP Gürsel Erol'la bu makus talihini değiştirdi.

CHP’den Tunceli Milletvekilliği yapan ancak 24 Haziran’daki genel seçimlerde Elazığ’dan CHP’nin birinci sıra adayı olan Gürsel Erol, bu ilde bir ilke imza attı.

CHP, Elazığ’da 41 yıl sonra milletvekili çıkardı. CHP Gürsel Erol’la Elazığ’daki makus talihini değiştirmiş oldu. Erol, tam 41 yıl sonra Elazığ’dan bir milletvekili çıkaracak oyu alarak adını CHP tarihine yazmış oldu.

Tunceli milletvekilliği döneminde bölgenin sorunlarını Meclis’e taşıyan Erol, 1977 seçimlerinden sonra ilk kez CHP’nin bir milletvekili olarak Elazığ’ı Meclis’te temsil edecek.