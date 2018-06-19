CHP 5 ilde seçim güvenliğini sağlamak için 12 milletvekilini görevlendirdi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak olan çifte seçimde güvenliği sağlamak 5 ile 12 milletvekili görevlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde seçim öncesi ve sonrasında seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 5 ilde 12 milletvekili görevlendirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi imzası ile milletvekillerine iletilen görevlendirme yazısında “Seçimden 3 gün önce görevli olduğunuz bölgeye giderek sayım döküm işlemleri tamamlanıncaya kadar orada kalmanız, seçim güvenliği konusunda örgütlerimizle birlikte koordinasyon görevi yürütmeniz ve oyunuzu da orada kullanmanız, seçim güvenliğini sağlamak konusunda büyük önem taşımaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Buna göre, Şanlıurfa’da Zeynel Emre, Murat Emir ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erzurum’da Mahmut Tanal, Sibel Özdemir ve Ahmet Akın, Van’da Ali Haydar Hakverdi ile Orhan Sarıbal, Gümüşhane’de Tahsin Tarhan ile Murat Bakan, Çankırı’da ise Nihat Yeşil ile Levent Gök görev yapacak.

Görevlendirilen milletvekilleri ve iller şöyle: