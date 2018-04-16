CHP 81 ilde oturma eylemi yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde 81 ilde saat 12.00'de oturma eylemi yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ağbaba, “Darbe girişimini fırsat bilip kendi darbesini yapanlara, hukuku askıya alanlara, cübbeleri ayaklar altında çiğneyenlere; okuyan, düşünen insana, kadına, gence düşman olanlara, yükselen dolara, artan faize, işsizliğe, eşitsizliğe, OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü tüm Türkiye'de saat 12.00'de sarayın baskı, zulüm ve OHAL düzenine karşı oturuyoruz. Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.