‘CHP Adana’da tarih yazacak’

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin’i makamında ziyaret etti. Milletvekillerinin destek ziyaretinden onur duyduğunu belirten Başkan Çetin, “Çukurova’da tarihi rekor kırıp, Büyükşehir’in kazanılmasındaki en büyük oy katkısını da buradan koyacağız” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yeniden aday gösterilmesi nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunan CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, CHP'nin 1989 ruhunu yakaladığını belirterek, “1989'da Türkiye'de esen sosyal demokrat rüzgarı bu dönem yakaladık. Halkımızın heyecanı desteği bu coşkuyu ortaya koyuyor. Bu heyecanla, başta Büyükşehir belediyesi olmak üzere en az 7-8 ilçe belediyesini de kazanarak, Adana'da tarih yazacağız” dedi.

Başkan Çetin'in yeniden aday gösterilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren milletvekilleri, “Sayın Soner Çetin'in başarılı çalışmalarını 5 yıl yakından takip ettik. Bugüne kadar hayata geçirdiği güzel projelerin yenilerini ilçeyle tanıştıracağına güvenimiz tam. Burada alınacak oylar, Büyükşehir'in kazanılmasına da etki edecek. Deneyimli ve başarılı iki başkanımızın da adaylığı ile Adana'da çok iyi sonuçlarla yerel iktidarı alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Milletvekillerine, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “Çukurova'yı 2014 yerel seçimlerinde yüzde 44 oyla kazanmıştık. Halkla iç içe yönetim anlayışımız ve hizmetlerimizle 5 yıl boyunca Çukurova ilçemizi kalkındırdık. Türkiye'de örnek gösterilen hizmetlere imza attık. Ben inanıyorum ki, siz değerli milletvekillerimizin, örgütümüzün ve halkımızın desteğiyle yüzde 70 gibi tarihi bir oy oranıyla yeniden Çukurova'yı kazanacağız. Büyükşehir Belediyesini kazanmak için en büyük desteği de Çukurova'dan sağlayacağız” dedi.