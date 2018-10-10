CHP artan kağıt fiyatları için harekete geçti

Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle gazete kağıt fiyatlarındaki artış basın yayın kuruluşlarını olumsuz etkiledi. CHP Grubu mecliste konuyla ilgili harekete geçti. Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, gazete kağıt fiyatlarındaki artışlar sonrasında sıkıntıya giren basın yayın kuruluşlarının ayakta kalmalarını sağlayacak önlemlerin görüşülmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Hürriyet önergesinde şu ifadeleri kullandı; “Kurdaki dalgalanmanın olumsuz etkilediği kağıt fiyatlarındaki artış pek çok yayın kuruluşunu etkilemiş, gazete kağıdı ithalatındaki vergi yükü sebebiyle yine pek çok gazete ve dergi kepenk indirmek zorunda kalmıştır. İthalatta yaşanan fiyat artışları nedeniyle, tamamen ithalata bağımlı olan gazete kağıdında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Oluşan kriz binlerce kişinin işsiz kalması sonucunu beraberinde getirecektir.

AYAKTA KALMALARINI SAĞLAYACAK…

Bu süreçten en çok kendi yağıyla kavrulmaya çalışan Anadolu basını, yani yerel basın sektörü etkilenmektedir. Gelirleri ulusal basın kuruluşlarına göre çok daha az olan ve kağıt krizini aşamayan yerel basın kuruluşları tek tek kapanmakta, krizi aşmaya çalışan gazeteler ise işçi çıkarmak zorunda kalmaktadır. Pek çok gazeteci ve basın-yayın işçisi bu kriz ortamında işsiz kalmakta ve dahi iş bulamamaktadır. Krizin aşılabilmesi için alınacak önlemler konuşulması gazete ve yayın evlerinin ayakta kalmalarını sağlayacak önlemler alınması amacıyla Anayasanın 98'inci ve iç tüzüğümüzün 104'üncü ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu açılması önem arz etmektedir.”