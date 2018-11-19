CHP, Bursa’daki belediye başkan adaylarını tanıttı

CHP Bursa İl Başkanlığı, adaylıkları parti meclisince onaylanan 9 ilçedeki belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, adaylarla birlik mesajı vererek, “Biz iddialıyız ve tekrarlıyoruz: Başka bir Bursa mümkün” dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, CHP Parti Meclisi'nce adaylıkları onaylanan 9 ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un takdim konuşmasının ardından belirlenen ilçelerdeki belediye başkan adayları anons edildi.

CHP'NİN BURSA'NIN 9 İLÇESİNDEKİ ADAYLARI

Belediye başkan adaylıkları açıklanan isimler ve ilçeleri şöyle:

Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan

Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner

Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan

Karacabey Belediye Başkan Adayı Murat Tanrıverdi

Kestel Belediye Başkan Adayımız Yıldıray Atlı

Keles Belediye Başkan Adayı Ahmet Zekai Yıldız

Orhangazi Belediye Başkan Adayı Ş. Çetin Çoklar

Orhaneli Belediye Başkan Adayı Vildan Koç

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper

ADAYLAR KENDİLERİNİ TANITTI

Belediye başkan adayları, mikrofona gelerek hem kendilerini tanıttı hem de projelerine ilişkin özet bilgiler verdi. Diğer ilçeler ve Büyükşehir başkan adayları ise isimler PM tarafından belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacak.

BAŞKAN AKKUŞ: “BİZ İDDİALIYIZ”

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa'nın çok büyük yerel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve uzun yıllardan buyana iyi yönetilmediğini vurgulayarak, “Bu kadar çok olumsuzluğun içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çevre düzeni planı yaptı. Bunun etkilerini Bursalılar hiç konuşmadı, tartışmadı. Sadece bir gazete manşetinde günlerce yazı dizisi olarak yazdı. Ama birileri çıktı Bursa'ya ayar vermeye çalıştı. Geldiğimiz noktada Bursa'nın durumu ortada” diye konuştu.

Akkuş, adları henüz ilan edilmemiş adayları önümüzdeki günlerde duyuracaklarını söyleyerek, “Biz iddialıyız ve tekrarlıyoruz: Başka bir Bursa mümkün. Bursa'yı kazanmaya, Bursa'yı bir Eskişehir, bir İzmir, bir Aydın yapmaya kararlıyız” dedi.