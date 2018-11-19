CHP, Bursa’daki belediye başkan adaylarını tanıttı

CHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, CHP Parti Meclisi'nce adaylıkları onaylanan 9 ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un takdim konuşmasının ardından belirlenen ilçelerdeki belediye başkan adayları anons edildi.
Belediye başkan adaylıkları açıklanan isimler ve ilçeleri şöyle:
Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan
Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner
Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan
Karacabey Belediye Başkan Adayı Murat Tanrıverdi
Kestel Belediye Başkan Adayımız Yıldıray Atlı
Keles Belediye Başkan Adayı Ahmet Zekai Yıldız
Orhangazi Belediye Başkan Adayı Ş. Çetin Çoklar
Orhaneli Belediye Başkan Adayı Vildan Koç
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper
Belediye başkan adayları, mikrofona gelerek hem kendilerini tanıttı hem de projelerine ilişkin özet bilgiler verdi. Diğer ilçeler ve Büyükşehir başkan adayları ise isimler PM tarafından belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacak.
CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa'nın çok büyük yerel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve uzun yıllardan buyana iyi yönetilmediğini vurgulayarak, “Bu kadar çok olumsuzluğun içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çevre düzeni planı yaptı. Bunun etkilerini Bursalılar hiç konuşmadı, tartışmadı. Sadece bir gazete manşetinde günlerce yazı dizisi olarak yazdı. Ama birileri çıktı Bursa'ya ayar vermeye çalıştı. Geldiğimiz noktada Bursa'nın durumu ortada” diye konuştu.
Akkuş, adları henüz ilan edilmemiş adayları önümüzdeki günlerde duyuracaklarını söyleyerek, “Biz iddialıyız ve tekrarlıyoruz: Başka bir Bursa mümkün. Bursa'yı kazanmaya, Bursa'yı bir Eskişehir, bir İzmir, bir Aydın yapmaya kararlıyız” dedi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.