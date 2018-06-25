CHP Çatalca’yı kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. bölgede bulunan Çatalca'yı kaybetti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Çatalca'dan birinci parti olarak çıkan CHP, dün gerçekleştirilen seçimde burada % 7 oy kaybederek kalelerinden birini AKP'ye kaptırdı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde % 44.79’la CHP’nin birinci parti olarak çıktığı Çatalca’da, dün gerçekleştirilen seçimde yüzde 37.94 oy alan AKP liderliğini ilan etti.

CHP İstanbul 3.Bölgede Çatalca’yı kaybederken, İstanbul’daki kalelerinde ise yüksek oranda oy kaybına uğradı.

Buna rağmen CHP; Bakırköy, Silivri, Şİşli, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Adalar’daki ‘liderliğini’ sürdürdü.

Anadolu Yakası’nda Kadıköy’de 1 Kasım’a göre; yüzde 8, Maltepe’de yüzde 5, Adalar’da ise yüzde 7 oy kaybeden CHP, Avrupa Yakası’ndaki kalelerinde de yüzde 10’lara varan oranlarda oy kaybı yaşadı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Beşiktaş’ta yüzde 62.94 oy çıkaran CHP, dün gerçekleştirilen seçimde yüzde 10 oy kaybına uğrarken, Şişli’de ise yüzde 7 oy kaybetti.

Bakırköy’de 1 Kasım’da kullanılan oyların yüzde 56.16’sını alan CHP dün yapılan seçimde ise bu ilçede yüzde 48.01’de kaldı.

AKP DE İSTANBUL GENELİNDE OY KAYBETTİ

AKP ise İstanbul 3. bölgedeki oy çoğunluğu sağladığı Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Güngören, Beylikdüzü gibi birçok ilçede yaklaşık yüzde 10’lara varan oy kaybına uğradı.

Anadolu Yakası’nda Pendik, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Beykoz ve Tuzla’da da AKP’nin kan kaybı sürdü.