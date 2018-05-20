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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ‘balya’ topladı

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, miting için Osmaniye’ye giderken hasat edilmiş buğday tarlasında traktör sürüp balya yaptı.

Mehmet SERBES
android-time 13:55 20 Mayıs 2018
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Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, miting için Osmaniye’ye giderken hasat edilmiş buğday tarlasında traktör sürüp balya yaptı.

Muharrem İnce, Osmaniye yolu üzerinde bulunan Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilerle sohbet etti. Buğday hasadının devam ettiği bu günlerde bir çiftçinin tarlasına giden İnce, saman yapımını inceledi. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, traktörün başına geçerek bir süre balya makinesi ile saman balyası yaptı.

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Çevredeki çiftçiler Muharrem İnce'nin kolaylıkla traktör sürüp yapmasını bir süre şaşkınlıkla izledi. İnce, “Biz çiftçi çocuğuyuz. Çiftçinin derdinden de en iyi ben anlarım. Türkiye'yi saman ithal eder durumundan kurtaracağız” dedi.

Son güncelleme: android-time 15:0220.05.2018
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