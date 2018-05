CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne’de konuştu

İlk mitingini memleketi Yalova'da yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci mitingini Edirne'de gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşın huzuruna; isimleri CHP adaylığı için geçen Abdüllatif Şener, CHP milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çıkan İnce yaklaşık 45 dakika kürsüde kaldı. Coşkulu konuşmasıyla dikkat çeken İnce "Size bir sözüm var. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıklarını kesip parasını öğrencilere dağıtacağını söyleyen İnce, kendini dinmeleye de gelen başörtülü kadınlara da " Buradan muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. İster evinde ister dışarıda nerede istersen tak başörtüsünü, benim böyle bir derdim yok" diye seslendi. İşte Edirnelilere "Bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapacağım" diye çağrıda bulunan İnce'nin mitinginden notlar...

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk mitingini önceki gün memleketi Yalova’da yapmıştı. Muharrem İnce’nin miting için ikinci adresi Edirne oldu. İnce Edirnelilere seslendi…

İnce’nin konuşmasından satırbaşları;

CANLI YAYIN TEPKİSİ

Dünyada bir ilki başlatacağız. Kimin akıllı telefonu varsa havaya kaldırsın. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var medyası. Şimdi hepiniz canlı yayın yapacaksınız. Ben de bir selfie çekeyim. Rusya'dan, Güney Amerika'ya herkes Türkiye'deki bu durumu görsün.

ERDOĞAN’A YANIT VERDİ

“CHP'nin genel başkanı kim?” diye soruyor durmadan “Ekonomi biliyor mu?” İlhan Kesici biliyorsa siz ‘tamam’ deyin. Başarı hikayesi var mı Yılmaz Büyükerşen başlı başına başarı hikayesi. Başka ne olacaktı? Partizan olmayacaktı, namuslu olacaktı eee Abdullatif Şener de burada. Başka ne olacaktı tuttuğunu koparacaktı ee o da burada.Tamamlandı mı?

“ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEĞİM”

Edirne er meydanında palavra yok. Er meydanında hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Televizyonları eline al, örtülü ödeneği eline al. Ben gittim Temel Karamollaoğlu'na başarılar diledim, Akşener'e gittim başarılar diledim. Az öncede Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Akşam da Recep Tayyip Erdoğan ile 21.00'da parti genel merkezinde görüşeceğiz.

“ÇILGIN PROJEM: HUZUR”

Benim derdim Türkiye. Hani diyor ya çılgın proje var ‘Kanal İstanbul' bundan 40 sene 50 sene önce Demirel ilk köprüyü yaptı 4. Köprüyüde İnce gelir yapar.

Benim en çılgın projem bu ülkede huzur içinde beraber yaşamak, bu milleti barıştırmak. Ben bunun için buradayım.

“CAMİLERİ, MEDYAYI, ŞEHİTLERİ BÖLDÜLER”

Camileri böldüler şu tarikat bu tarikat. Medyayı böldüler, şehitleri böldüler. Kıbrıs şehitleri ayrı 15 temmuz şehitleri. 15 temmuzda şehit olduysan al şu para. Cudi'de şehit olursan bu para. En son sıra üniversitelere geldi üniversiteleri böldürmeyeceğim. İnsanlar içeride kavga ederse bölünürse bu sefer dışarıdan size laf gelir. Önce içeride birlik, dirlik sonra Fransa, Putin hepinizle görüşeceğiz. Önce 80 milyonun bir olmasını dir olmasını ben size bir göstereceğim.

“CUMHURBAŞKANI TEKTİR”

Tek olan şeyler değerlidir tek olan şey bir kesimin olamaz. Cumhurbaşkanı tektir. Vatan tektir CHP’lilerin vatanı MHP’lilerin vatanı ayrı olur mu ? Cumhurbaşkanı da tektir. Partili olamaz.

“BEN GARİBAN OLDUM DA SEN NASIL ZENGİN OLDUN”

Ben 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Kim olacak biliyor musunuz bu gariban olacak bu gariban. Dün diyor ki Erdoğan, ‘gariban aday’ Düşündüm 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan. benden 5 ay kıdemsiz. Hepimiz yüksek maaş alıyoruz ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun?

“SİZE BİR SÖZÜM VAR”

Ülkede öğretmen gariban oluyorsa emekli gariban oluyorsa çiftçi gariban oluyorsa orada bir sıkıntı var. O zaman bu ülkeye gariban, zenginleşmeyen bir cumhurbaşkanı lazım. Size bir sözüm var. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Siz ne kadar zenginleşirseniz ben o kadar zenginleşeceğim.

“BENİM DERDİM SENİNLE DEĞİL”

Dolar durdurulamıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki “Tek dertleri beni indirmek” Benim derdim seninle değil. Benim derdim Türkiye. Sen oradan indiğinde dolar, euro inecekse, sen oradan indiğinde benzin inecekse sende in be kardeşim in ne olacak? Sen 80 milyondan daha mı değerlisin?Dünya beşten büyüktür diyordun evet haklısın Türkiye'de senden büyüktür.

“SEN ANCAK GÜNAH ÇIKARMA BELGESİ YAYINLARSIN”

Benim aklımın almayan bir şey var. Manifesto diye birşey yayınladı bu gelecek bildirgesi. Sen 16 senedir iktidarsın. Sen yayınlayamazsın bunu ben yayımlarım. Sen ancak iflas, günah çıkarma belgesi yayımlarsın.

“ASLA KANMAYACAĞIZ KANDIRILMAYACAĞIZ”

Yeni dönemde ne olacak? Bizim dönemde asla kanmayacağız, kandırılmayacağız. Birileri beni kandırmayacak, bizde milleti kandırmayacağız.İnce eleyip sık dokuyacağız.

“İKİSİNE DE VERMEYİN MÜNAFIK OLMAYIN”

Ben konuştukça bunlar ince hastalığa yakalanır. Bana oy verip partime oy vermeyen münafıktır diyor. İslamda münafık kelimesi kötü bir şeydir. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum. Madem Erdoğan'a verip partiye oy vermeyince münafık oluyorsunuz ikisine de vermeyin münafık olmayın.



ÖĞRENCİLERE BURS VAADİ

Bilim diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen, insan hakları diyen cumhurbaşkanı olacağım.

Gençler Muharrem abiniz size 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekimde Cumhuriyet bursu verecek geri dönüşümsüz.

25 Haziran Sabahı Türkiye'de yapılan bütün sınavlarda ister KPSS ister üniversite sınavları hiçbirinden ücret alınmayacak. 80 milyonluk ülke kendi evlatlarını sınava sokarken para alıyorsa bu ayıptır. Bunun ücretini nereden tahsil edeceğim? Sarayın ışıklarını kısacağım. Saray bilim merkezi olacak. Kadınların azmine gençlerin de kıvrak zekasına bayılıyorum. “Sarayı boşalt Yalova'dan eniştem gelecek” diye bir tweet vardı beğenmedim “Sarayı hemen boşalt 25'nde öğrenciler okul kaydına gelecek”

“BAŞÖRTÜSÜYLE DERDİM YOK”

Büyük bir yolculuğa çıkacağız şimdi bir korku salıyorlar korku şu; muhafazakarlara sesleniyorum. Başörtünü ister evinde ister dışarıda ister devlette tak . Canın nerede istiyorsa orada tak başörtünü. Bunu siyaset malzemesi yapma. Bunu kullandırma.Bana bir avuç bulgur verin ben size pilav yapacağım.

ALMANYA’YA GÖTÜRECEKTİ ORTADOĞU’YA GÖTÜRÜYOR

Bir otobüs şöforü bir tane değil mi? Otobüs şöforü canının istediği yere mi gitmeli ? Yolcunun istediği yere mi ? Bizi Almanya'ya götürecekti. Orta Doğu'ya götürüyor.

Biz sandıkta duralım, acaba oyumuza birşey olur mu? Avukatlar; Cübbeleriniz arabalarınızn içinde olsun. Hepinizi 24 Haziran akşamı YSK'nın önüne davet edebilirim.

Ben bu ülkenin çocuklarına atom fiziği anlattım, mekanik anlattım ama şuan bu gençlerimiz ülkeyi terk ediyor.

“GÜL’E HELİKOPTER YOLLADI”

2002'de sayın Erdoğan milletvekili olamadı. Milletvekili olamadığı için Başbakan Gül oldu. Geçtiğimiz günlerde Gül'ün adaylığı söz konusu olunca evinin önüne helikopter yolladı. Ben iki kere Genel Başkan Adayı oldum kaybettim. Olmadı. Ne yapacağım? Küsecek miyim? Sonra Kemal abi geldi dedi ki “Bizim adayımız sensin” 4 kişininin adı geçti bak 4 kişi de burada. Sayın Erdoğan bunu yapabilir mi? Gül ile çıkabilir mi?

İnce Edirne’de ‘TAMAM be ya’ pankartı ile karşılandı.

DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.