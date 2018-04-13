CHP, Demirtaş davasını izliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin ardından, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, Demirtaş'ın Sincan'da görülen davasını izliyor.

Emir, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Demirtaş davasını CHP grup Başkan vekilinin bilgisi dahilinde üç gündür izlediğini, özellikle davanın hukuki boyutunu takip ettiğini söyledi.

Emir şöyle konuştu;

“Biz öteden beri milletvekillerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç işlemeleri durumunda, yargılanacaklarsa bile bunun mutlaka tutuksuz olması gerektiğini, bunun aynı zamanda Anayasa hükmü olduğunu sürekli söylüyoruz. Bu açıdan, Bu mahkemenin hukuki boyutu ile takip edilmesi önemli. Ben de grup başkan vekilimizin bilgisi dahilinde üç gün boyunca Selahattin Demirtaş’ın savunmasını izledim. Mahkemeyi izlemeye devam ediyorum” dedi.

BASININ İLGİSİ YOK

Selahattin Demirtaş’ın yakın geçmişte Türkiye’de yaşananlar, özellikle de “çözüm süreci” konusunda çok önemli ifadeleri olduğunu da vurgulayan Emir, “Burada Selahattin Demirtaş yargılanmakla beraber, Türkiye siyaseti açısından önemli sonuçları olabilecek bir dava. Ama buna rağmen, basının yeterince ilgi göstermediğini, Demirtaş’ın büyük önem taşıyan açıklamalarının medyada yer bulmadığını görüyorum. Demirtaş’ın ifadeleri, başta çözüm süreci olmak üzere, yakın dönemde yaşananlara ilişkin içeriden bir anlatım olması dolayısıyla çok değerli.” dedi.

“DEMİRTAŞ, TÜM SÜRECİN AKP İLE PLANLANIP, UYGULANDIĞINI ANLATTI”

Emir, HDP eski Eş Başkanı Demirtaş’ın mahkemede, çözüm sürecinin AKP ile birlikte planlandığını ve uygulandığını, örnekleriyle anlattığına da dikkat çekerek, “kendisi ifadesinde AKP hükümetiyle yapılan temasları tek tek saydı. Bunlar arasında AKP’nin Kandil’le kurduğu temas da, İmralı ile kurduğu temas da vardı” diye konuştu.

Emir, Demirtaş’ın en dikkat çekici ifadelerinden birini de 6-7 Ekim olayları konusunda olduğunu kaydederek, izlenimlerini şöyle anlattı; “Demirtaş, ‘ben 150 yılla yargılanıyorum. O süreci bizzat dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile yoğun temas içinde yaşadık. Kendisi üç yıldır susuyor” dedi.”