CHP: Doğalgaz ve elektrik fiyatları eski tutarına çekilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Erdoğan 'nerede fiyatlarda ciddi manada oynama varsa gereğini yapmak devlet olarak görevimiz.' diyor. İlk olarak ciddi manada oynama olan doğalgaz ve elektrik fiyatlarını eski tutarına çeksin." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mecliste ekonomik gelişmeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısına, Batman’da 7 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınayarak ve başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kriz mriz yok.” sözlerinin aksine ülkenin ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu savunan Ağbaba, “yerli ve milli” vurgusu yapan Hükümetin, ekonominin başına ABD’li bir danışmanlık firmasını getirdiğini, bu şirkete yüzmilyonlarca lira ödeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kabile yönetiminden kabine yönetimine geçilsin

Hükümetin “kabile yönetiminden kabine yönetimine geçmesi gerektiğini” ifade eden Ağbaba, ekonomik krizin ve Yeni Ekonomi Programı’nın işçi ve emekçiyi etkilediğini iddia etti. Ağbaba, “Emekçilere acı bir reçete hazırlanıyor. YEP’e göre 2019 yılındaki 60 milyar liralık kemer sıkma kalemlerinin 10,1 milyar lirasının sosyal güvenlik alanında yapılması öngörülüyor. Tam tamına yüzde 17’lik kısmı emekçilerin sırtına yüklemeye çalışıyor. Bizim tavsiyemiz, işçinin fakirin fukaranın üzerine yıkacağına, kendi yandaş işadamlarına kendi çetelerine bu bedeli ödetmesi daha sağlıklı olur çünkü bu krizin sebebi işçiler, emekçiler değil, yıllardır kendi yandaşlarına uygulamış olduğu politikalardır.” diye konuştu.

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) bundan sonraki süreçte 3 yıl kesintisiz uygulanmasının planlandığını anımsatan Ağbaba, “Bunun adı bireysel emeklilik değil, ‘bireysel dayatma’dır, zorunlu tasarruftur. Çalışan kişiye ‘zorla para biriktireceksin’ demek, onlara tasarruf edebileceği kadar para vermeyi gerektirir. Sisteme dahil olan 12 milyon çalışanın 7 milyonu çıktı. Şimdi bu çıkışları engellemek istiyorlar. İktidar BES ile kamudaki mevcut emeklilik sistemini ortadan kaldırmayı, sözde tasarruf sistemi adı altında toplanacak geliri, iç ve dış borçlara, finansal krizi önlemede kullanmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik Fonundaki paraların başka ortamlara aktarılması kabul edilemez”

Veli Ağbaba, hükümetin YEP ile kamu personelinin fazla mesai ve izin gibi önemli tüm haklarını ellerinden almayı hedeflediğini öne sürerek, kıdem tazminatının da ortadan kaldırılacağını iddia etti. İşsizlik Fonu’nun Sayıştay denetiminden çıkarıldığını belirten Ağbaba, “İşsizlik Fonundaki 11 milyar liranın düşük faizle Halkbank, Vakıfbank ve

Eximbank’a aktarıldığı iddia ediliyor. Konunun muhataplarından tık yok. Fonda 125 milyar lira birikmişken bugüne kadar harcanan para 20 milyar lira civarında. İşsizlik Fonu’nda biriken paraların başka ortamlara aktarılması asla ve asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını eski tutarına çeksin

Ağbaba, ekonomik sorunlar karşısında vatandaştan ve üreticiden sabırlı olmasının beklendiğini dile getirerek, “Erdoğan ‘nerede fiyatlarda ciddi manada oynama varsa gereğini yapmak devlet olarak görevimiz.’ diyor. İlk olarak ciddi manada oynama olan doğalgaz ve elektrik fiyatlarını eski tutarına çeksin.” dedi.

“Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafriyat gelirlerine yönelik tartışmaya da değinen Ağbaba, “Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz: Gidin Ankara Büyükşehir Belediyesine, hem önceki Başkan Melih Gökçek hem de şimdi başkanının harcamalarını lütfen denetleyin. Harcanan para babalarının parası değil, Ankara ne Melih efendinin ne Mustafa efendinin çiftliğidir.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, bir gazetecinin sorusu üzerine, partisinin hafta sonu yaptığı kampta, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin isimlerin konuşulmadığını söyledi.

İttifak konusundaki bir soruyu yanıtlarken de Ağbaba, “AKP kiminle yapacağına karar verir. CHP halkıyla ittifak yapacaktır, seçimlere giderken bütün illerde halkın önüne çıkacak, hem AKP’den hem MHP’den bütün kesimlerden oy alacak adayları kamuoyunun önüne sunacaktır.” diye konuştu.

TBMM (AA)