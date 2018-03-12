CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan: Vergilerimiz Atatürk düşmanlarına gidiyor

Atatürk düşmanlığı ile bilinen bazı ‘tarihçilerin’ Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ‘konuşmacı’ olarak davet edilmesi büyük tepki topladı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

BAKAN YANIT VERMEDİ

Bircan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bu kişilere konferanslar için ne kadar para ödendiğini sordu. Ancak sorusuna yanıt alamadığını belirten Bircan, “Vergilerimizle toplanan paraları Atatürk düşmanlarına veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu zatlara kaç para ödendiğini gizliyor” dedi. Bircan, şu açıklamaları yaptı:

“Geçen aylarda Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt adlı kişiler bir televizyon kanalında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Alçakça iftiralarda bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, konferanslar vermeye devam eden

Atatürk düşmanlarına ne kadar para ödendiğini açıklamadı. Bakan Bak, Yavuz Bahadıroğlu'na ‘Tarihe Yazılanlar', ‘Asırlardır Sönmeyen Kandiller' ve ‘Gelenekten Geleceğe' isimlerinde 3, Mustafa Armağan'a ise ‘Çanakkale Zaferi' isminde bir konferansın verdirildiğini ifade etti. Ancak bu kişilere neredeyse tüm illerde verdirilen konferansların toplam sayıları gizlendi.”