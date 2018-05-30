CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AKP iktidarı vardı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Dolar olduğu yerde duruyor, düşen Türk lirası. Daha fazla Türk lirasını bulacaksınız ki eski doları alasınız. Herkesin kafasında soru işaretleri ‘ne olacak bu halimiz’. Çiftçi kendisini yakmaya kalkar, sanayici intihar eder. Üçünün bir özelliği var bunların hepsi de üretmek ister. Rantiye sınıfından kendisini yakan bir adam gördünüz mü? Bu düzenden kim memnun? Bu düzenden memnun olan rantiye sınıfları. Her tarafında para, bir masa bir sandalye. Son 16 yılda dışarıda bir grup faiz lobisine ödenen para 151 milyar 34 milyon dolar.

Efendim biz bunları 24 Haziran’dan sonra yapacağız. E şimdi yap, elini tutan mı var. Yetkiyi vermeyin yazıktır günahtır bu memlekete. Memleket yönetilmiyor. Sokaktaki vatandaşa sorun 5 tane bakanın adını sayamaz bile.

Binlerce madurumuz var. Geçinemiyor insanlar. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Tarlada alın teri dekön çiftçinin kazanması lazım, nohut, mercimek, et dışarıdan. Egemen güçlerin Türkiye tarımı üzerinde dayatması var 16 yıldır. Antep’in fıstığını biliyorsunuz bakan şimdi diyor İran’dan fıstık ithal edeceklermiş. Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına yeniden dönmek zorundayız, boşuna demiyoruz. Fındığı göreceksiniz yakında İtalyanlar alacak, fındık bahçesinin sahipleri fındık bahçesinde çalışan olacak. İlk yapacağımız iş çiftçinin faiz borçlarını silmek olacak. Çiftçi ne ekeceğini bilecek ve kazanacak. Bunları yapmamız lazım.”